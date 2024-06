Tour de France, conto alla rovescia con la sindaca Tarasconi su Telelibertà

La lunga maratona televisiva di Telelibertà che ci ha accompagnato in queste settimane verso la tappa piacentina del Tour de France volge ormai al termine.

Andrà in onda questa sera l’ultima puntata di “Aspettando il Tour”, il format che con quattro appuntamenti in programma ogni martedì sera è entrato nelle case dei piacentini per raccontare il grande evento con aneddoti e curiosità insieme a ospiti illustri che hanno fatto la storia del nostro ciclismo come gli ex campioni Giancarlo Perini e Giorgia Bronzini.

I conduttori Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri torneranno puntuali questa sera alle ore 20.05 per quello che sarà un momento istituzionale a chiosa perfetta di quanto visto finora. Ospite allo Spazio Rotative sarà infatti la sindaca Katia Tarasconi che, a nome dell’amministrazione comunale, presenterà l’ormai imminente giornata del 1° luglio con gli ultimissimi dettagli e percorrendo il cammino che ha permesso a Piacenza di ospitare il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio.

Tutto questo in attesa proprio della giornata di lunedì che Telelibertà seguirà con una diretta per raccontare dal vivo le emozioni della Grande Boucle a Piacenza. Tutte le puntate di “Aspettando il Tour” si potranno vedere, oltre che su Telelibertà sul canale 5076, anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it.

Sul sito si può inoltre trovare il podcast intitolato “Aspettando il Tour de France” realizzato dal giornalista sportivo Claudio Barbieri con quattro puntate tra storie e leggende della più importante corsa ciclistica del mondo.