Chiama il taxi nove volte senza risposta: “Abbiamo 300 richieste al giorno”

“Ogni giorno riceviamo almeno 300 chiamate di cittadini. Quelle inevase? Dipende. A volte sono il 4 per cento, ma è chiaro che quando ci sono eventi particolari o scioperi possono essere di più, anche il 10 per cento. Però garantiamo un servizio sempre”.

Mentre snocciola i numeri del servizio della cooperativa del radiotaxi, William Mafezzoni che ne è il presidente sta tornando da Milano: sul nostro territorio sono 31 i tassisti attualmente attivi: troppo pochi per soddisfare circa 300 richieste giornaliere? L’interrogativo sorge dopo la segnalazione di un cittadino ultraottantenne che ieri a Libertà ha spiegato di avere telefonato nove volte per avere garantite due corse in taxi.

tempistica taxi a piacenza

“Mi dispiace della situazione, sono stato informato dallo stesso cittadino – spiega Mafezzoni – tuttavia mediamente la tempistica delle risposte per avere un taxi sul territorio cittadino varia dai 4 ai 6 minuti. A volte possono succedere contrattempi, ma il servizio viene sempre garantito, tutto il giorno e tutti i giorni”. Tutti i giorni, ma anche tutte le notti.

Il nodo sta tutto qui: “Noi tassisti siamo lavoratori autonomi: siamo noi i primi a monitorare le chiamate e la percentuale di quelle inevase perché ci teniamo a offrire un buon servizio – spiega Mafezzoni – tuttavia deve anche esserci garantito il lavoro. Avere più licenze significa far calare il lavoro a tutto il gruppo quando abitualmente di problemi non ce ne sono e la clientela si dice soddisfatta del servizio offerto”.

