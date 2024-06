Il ringraziamento della sindaca Tarasconi ai volontari impegnati nel Tour

“Grazie di cuore perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile”. La sindaca Katia Tarasconi ci ha tenuto a salutare personalmente i volontari della Protezione civile, vigili del fuoco in pensione, dipendenti comunali in pensione, referenti dei gruppi di vicinato, alpini e scout: tutte realtà associative che si sono messe a disposizione per supportare il Comune nella gestione della tappa piacentina del Tour de France ormai alle porte.

Il grande giorno, atteso da mesi, è lunedì 1 luglio ma già da sabato 29 la macchina organizzativa entrerà nel vivo dell’operatività. Per condividere i vari dettagli, soprattutto dal punto di vista logistico e viabilistico, si è tenuto oggi pomeriggio un incontro presso l’auditorium Sant’Ilario alla presenza dell’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni che, con il comandante della polizia locale Mirko Mussi e con l’ispettore Gianluca Sugamele, sono scesi nello specifico di svariati aspetti gestionali per i quali sarà di fondamentale importanza la collaborazione dei volontari.

“Mettere a disposizione il proprio tempo per offrire un servizio alla comunità – ha sottolineato la sindaca – è qualcosa che vi fa onore. In questa occasione specifica, poi, il vostro supporto ha un peso ancora maggiore perché siamo di fronte a un evento davvero unico, direi epocale; un evento che, per importanza, dimensioni e complessità di gestione, non ha precedenti a Piacenza. E i nostri uffici, che ci lavorano da mesi con un impegno che difficilmente è percepibile all’esterno, lo sanno bene. Quindi il mio grazie è particolarmente sentito”.

Ricordiamo che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale è a disposizione il sito internet del Comune con una sezione dedicata al Tour de France: comune.piacenza.it/tdf