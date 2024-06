Alseno, la dottoressa Mangano va in pensione: al suo posto arriva Aspetti

La dottoressa Silvana Mangano, medico di famiglia con ambulatorio ad Alseno, cesserà la propria attività per pensionamento dal 1° luglio. Per garantire la continuità della presa in carico dei suoi circa 900 assistiti, nelle scorse settimane c’è stato il massimo impegno da parte degli uffici per assegnare un incarico provvisorio a un altro professionista.

Lo rende noto l’Ausl di Piacenza, che attraverso una nota fa sapere che – nonostante i numerosi tentativi, l’azienda non ha trovato, con le procedure standard, nessun medico di famiglia disponibile ad assumere tale funzione”.

“Abbiamo quindi deciso – spiega Gaetano Cosentino, direttore di assistenza primaria – di attivare una procedura straordinaria per poter assicurare che non venisse meno l’assistenza ai cittadini interessati. Siamo riusciti a ottenere la disponibilità del dottor Salvatore Aspetti, già medico di famiglia della nostra azienda a Carpaneto, che aprirà un ambulatorio ad Alseno”.

Gli assistiti dalla dottoressa Mangano saranno quindi trasferiti d’ufficio, nella giornata di lunedì 1° luglio, al professionista. Il dottor Aspetti sarà disponibile nella Medicina di Gruppo di Alseno, insieme alla dottoressa Laura Fornasari.

I cittadini non devono quindi fare nulla ma avranno assegnato il nuovo medico.

Solo chi volesse eventualmente scegliere un altro professionista, potrà utilizzare il portale “Cambio medico” oppure rivolgersi a uno degli sportelli Cup del territorio.