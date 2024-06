Bobbio, si tuffa nel Trebbia e non riesce a tornare a riva: 64enne salvata dai bagnanti

Se l’è vista davvero brutta la donna di 64 anni che nella mattinata di giovedì 27 giugno ha rischiato di annegare nelle fredde acque del Trebbia alla spiaggia “Berlina” di Bobbio, una delle più conosciute e frequentate della provincia.

La donna, subito dopo essersi tuffata, è subito andata in difficoltà: a causa della forte corrente, infatti, la 64enne non è riuscita a tornare sulla sponda. In grave difficoltà, è stata soccorsa da alcuni bagnanti presenti sulle rive e portata sul greto.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Bobbio, è intervenuto il personale del 118 che ha rianimato la donna. Da Parma si è alzato anche l’elisoccorso.