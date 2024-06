Farfalle luminose e giochi di fuoco: “Dream” incanta Fiorenzuola

Doppio evento per la Notte Bianca di Fiorenzuola, nell’ambito del Nuove Esplosioni Valdarda Festival di Sciara progetti, con la direzione artistica di Ture Magro. E se la notte era bianca, perché si sono fatte le ore piccole, il primo evento in piazza Molinari è stata una vera esplosione di colori: si è trattato della battaglia dei cuscini, realizzata dalla Compagnia Melarancio con la partecipazione di tantissime persone: a disposizione mille ‘munizioni’ che sono però tutto il contrario delle armi, perché si è disarmati davvero quando si torna bambini, capaci di stupirsi.

Ed è la sensazione di abbandono al sogno e all’incanto, quella che è proseguita grazie allo spettacolo di piazza “Dream” messo in scena sempre in piazza Molinari, con trampolieri, ballerini, giochi di luce e di fuoco.

La serata ha visto tanto pubblico, entusiasta e partecipante. È stata un successo anche per la bella collaborazione che si è creata tra Sciara, il Comune e le attività commerciali e di ristorazione di Fiorenzuola dell’associazione Vetrine in Centro. Decisivo anche il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sostegno che permette di proporre gratuitamente al pubblico i vari eventi disseminati in sei Comuni della Val d’Arda.

Hanno portato i loro saluti per la serata, il sindaco Romeo Gandolfi con gli assessori Marcello Minari ed Elena Grilli, Mario Magnelli per la Fondazione e Ture Magro, direttore artistico del Festival che commenta: “Abbiamo ricevuto decine di messaggi dal nostro pubblico che ringrazia per la magia vissuta insieme”.

“Siamo grati e commossi – prosegue – per tanta partecipazione e gioia che il pubblico esprime. I due eventi di sabato chiudono un ciclo di eventi realizzati a Fiorenzuola che hanno avuto tutti un grande apprezzamento”.

“La qualità della proposta è il nostro obbiettivo primario e proseguiremo con altri quattro artisti di grande rilievo: Mario Perrotta (il 29 giugno in piazza Inzani a Morfasso), Lucilla Giagnoni (il 28 giugno all’abbazia di Chiaravalle di Alseno), Antonella Delli Gatti (il 30 giugno al giardino del museo geologico di Castell’arquato) e Paolo Rossi (il 5 luglio all’Antica Pieve di Vernasca) per l’appuntamento di chiusura”.

“Quest’anno il festival alla sua quarta edizione – conclude Ture Magro – ha deciso di superare se stesso; vogliamo continuare ad osare e sperimentare vari linguaggi per meravigliare i nostri spettatori che sempre più giungono da varie città e regioni”.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI