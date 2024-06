Fiorenzuola, incontro con i sindacati: “Anziani costretti a spostarsi per le visite”

Si è tenuto nei giorni scorsi, all’interno della sede comunale di Fiorenzuola, un incontro tra il vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, Paola Pizzelli, il garante per i diritti delle persone anziane del comune, Daniela Cabras, e gli esponenti delle organizzazioni sindacali di settore: Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, rappresentate rispettivamente da Piero Borsotti, Mario Cabrini e Maurizio Dadomo; Aldo Baldini e Pierluigi Caminati; Pasquale Negro e Claudio Trivini.

Le dichiarazioni dei presenti

Il vicesindaco Pizzelli si dice soddisfatta dell’incontro: “Le questioni trattate sono in linea con gli obiettivi che l’Ente si era precedentemente prefissato. Abbiamo trattato in particolare delle varie problematiche emerse per i cittadini anziani qui residenti: un’attenzione particolare è stata rivolta alla tematica della sanità, con i nostri anziani spesso costretti a sottoporsi alle visite mediche lontano da Fiorenzuola”.

“Con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali – ha aggiunto Daniela Cabras – si è valutato di mantenere una frequenza costante di questi incontri, al fine di poter fruire una visione complessiva delle richieste e dei bisogni espressi dalla popolazione anziana di Fiorenzuola, per instaurare una significativa collaborazione tra le parti in campo lavorando con la massima sinergia”.

“L’incontro è stato positivo”, ha concluso Pasquale Negro, attuale coordinatore delle organizzazioni sindacali dei pensionati operative nel paese: “Con il garante dei diritti delle persone anziane abbiamo avuto questo primo colloquio operativo, che proseguiremo nei prossimi eventi. Per le nostre organizzazioni sindacali è prioritario portare i cittadini anziani residenti del comune a conoscere la figura e il ruolo di Daniela Cabras: nei prossimi incontri valuteremo quindi le azioni da intraprendere al fine di garantire il benessere della nostra popolazione anziana”