Statale 45: in autunno nuovi cantieri sui ponti di Fabiano, Pradella e San Salvatore

Minimizzare gli impatti sull’utenza stradale, senza penalizzare la produttività degli interventi di riqualificazione del tracciato. E programmare i prossimi cantieri, anche in vista dei lavori di manutenzione dei viadotti di Fabiano e Pradella a partire da settembre, nonché del ponte San Salvatore entro ottobre. E’ l’obiettivo del vertice che si è svolto ieri in Prefettura per condividere con il territorio e i sindaci dei comuni interessati il piano delle diverse cantierizzazioni presenti lungo la strada statale 45 in Val Trebbia e per definire le eventuali ulteriori azioni da intraprendere per il periodo estivo.

“I lavori fanno parte del più ampio piano di riqualificazione dell’arteria che prevede attualmente un investimento complessivo di circa 59 milioni di euro, di cui 1,2 milioni per pavimentazioni, 46,8 milioni per opere d’arte, 10,8 milioni di euro per consolidamento corpi stradali e barriere di sicurezza e 0,2 milioni circa per segnaletica stradale” spiega la prefettura in una nota ufficiale.

SENSI UNICI

Sono 13 i sensi unici alternati attivati da Anas, che progressivamente verranno rimossi in vista della stagione estiva, quattro entro il mese di giugno, ulteriori quattro entro luglio e uno entro i primi giorni di agosto.

Ad agosto, pertanto, resteranno in vigore quattro sensi unici alternati, tra cui quelli relativi alla realizzazione del nuovo Ponte Lenzino e la limitazione imposta sul ponte San Salvatore, cui si aggiungerà quello tra il km 102,000 ed il km 102,480 previsto per dare corso nel mese di luglio ai previsti lavori del ponte Cassolo II.

Lungo l’arteria potranno essere presenti cantieri provvisori per attività ricorrenti cui si darà corso evitando sempre i periodi di massima affluenza estiva.