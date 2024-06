Castel San Giovanni, i sindacati: “Bosch non dà notizie, lavoratori allarmati”

“Bosch non dà notizie, i lavoratori sono sempre più preoccupati”. L’allarme è dei sindacati preoccupati dal silenzio della multinazionale tedesca dopo l’annuncio di voler lasciare Castel San Giovanni. “Bosch – dicono Massimo Tarenchi (Filt Cgil) e Salvatore Buono (Fit Cisl) – avrebbe dovuto chiamarci per comunicare possibili soluzioni, ma ad oggi nonostante l’impegno che Bosch aveva assunto di fronte al prefetto, non abbiamo avuto più notizie”.

I lavoratori con il fiato sospeso

Mentre il sindacato Si Cobas annuncia di aver allargato lo stato di agitazione a tutti gli stabilimenti di Bosch e Dhl presenti su suolo nazionale. “Dhl – dice il coordinatore provinciale Si Cobas Mohamed Arafat – in virtù del nuovo accordo con Bosch che lascerà Castel San Giovanni creerà posti di lavoro. Chiediamo che si faccia carico di assumere 138 lavoratori”.