Un aereo ultraleggero pilotato da un 57enne di Parma è precipitato nel primo pomeriggio di ieri, 27 giugno, in un terreno nella zona di Barbianello (Pavia). Il velivolo, decollato dall’aviosuperficie piacentina di Casaliggio, una volta toccato il suolo si è incendiato. Fortunatamente il pilota è riuscito a uscire in tempo dalla cabina e ha riportato ferite non gravi.