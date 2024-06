Avvicinata da uno sconosciuto, ragazza sfugge a un’aggressione in via Calciati

È sfuggita a un’aggressione la ragazza che nella serata di giovedì 27 giugno, nella zona di Barriera Roma a Piacenza, è stata avvicinata – poco dopo le 22 – da un uomo che avrebbe cercato di importunarla, se non addirittura di molestarla.

Giunta in via Calciati, la giovane ha chiesto aiuto a una pattuglia di Sicuritalia Ivri, che casualmente transitava in quella zona. L’aggressore, descritto come un uomo di nazionalità straniera, è nel frattempo fuggito. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno raccolto la testimonianza della giovane.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.