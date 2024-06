Guardia di Finanza, un anno di attività: 41 evasori, frodi fiscali pari a oltre 2 milioni

Oltre 40 milioni di euro sottratti al fisco e altri 10 milioni di euro distratti, frutto di bancarotte fraudolente. Novantadue denunce per reati tributari e un arresto.

Sono i dati principali che emergono dall’attività condotta dalla Guardia di Finanza di Piacenza negli ultimi 12 mesi.

il bilancio

Un bilancio che è stato fornito venerdì 28 giugno in occasione del 250esimo anniversario delle Fiamme Gialle. Nell’ultimo anno i finanzieri hanno effettuato circa 1.700 interventi ispettivi e 570 indagini per contrastare reati di natura finanziaria; 206 gli interventi per le imposte dirette. Le frodi fiscali accertate sono state pari a due milioni e 774 mila euro. Sono stati scoperti 41 evasori totali, 3 lavoratori in nero e 6 irregolari.

Le proposte di sequestro della finanza in merito a reati finanziari nel Piacentino sono ammontano a circa 17 milioni di euro. Per quanto riguarda i controlli sui carburanti presso i distributori stradali, sono stati sequestrati complessivamente 8.500 chili di prodotti. Effettuate verifiche su appalti pubblici per circa 6 milioni di euro. Tali verifiche hanno permesso di appurare contributi indebitamente percepiti per 145mila euro per quanto riguarda risorse a livello europeo e 55mila euro indebitamente percepiti relativi a finanziamenti nazionali in materia di previdenza e assistenza. Sempre nel contesto della tutela alla spesa pubblica sono state segnalate cinque persone per aver provocato danni all’erario per 7 milioni di euro.

Sul fronte della spesa pubblica gli interventi sono stati un centinaio, di cui 37 dedicati al monitoraggio dei redditi di cittadinanza. In materia di beni e merci contraffatte la finanza ha effettuato una decina di interventi e denunciato sette persone. Sequestrati complessivamente 33.670 prodotti contraffatti che recavano il falso marchio del Made in Italy. Sequestrati inoltre 52mila prodotti ritenuti non sicuri o in violazione della norma inerente il diritto d’autore.

Nel corso dell’ultimo anno le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato nel piacentino 50 grammi di stupefacenti, in prevalenza hashish e marijuana. In materia di stupefacenti hanno messo a segno un arresto, una denuncia e 16 segnalazioni alla prefettura per assunzione di droga.

attivitÀ in materia di contrasto alla mafia

In materia di contrasto alla criminalità organizzata e alle associazioni di stampo mafioso, la Guardia di Finanza – nel corso di un anno di attività – ha effettuato accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa anti-mafia su 33 persone, confiscando beni per oltre un milione e 800mila euro, effettuato un arresto e 11 denunce ricostruite operazioni illecite per 5 milioni e sequestrati 200mila euro. Nel caso della confisca, il bene viene incamerato dallo stato, nel caso del sequestro i diretti interessati possono ancora tentare di ricorrere per la restituzione.

riciclaggio

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, i finanzieri hanno effettuato 13 interventi che hanno portato – come accennato prima – al sequestro di 200mila euro. I finanzieri hanno inoltre analizzato 170 flussi finanziari ritenuti sospetti in quanto sarebbero stati generati da attività di riciclaggio. In questo ambito, i patrimoni distratti da bancarotte fraudolente per i finanzieri sono arrivati a 100 milioni di euro. Su tali accertamenti la Guardia di Finanza ha proposto all’autorità giudiziaria sequestri per oltre sei milioni di euro.