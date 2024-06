Tentata truffa a un anziano da poco vedovo: “Quattromila euro per salvare suo figlio”

Ha appena perso sua moglie prematuramente e truffatori senza scrupoli lo hanno colpito proprio nel momento di massima fragilità. Ma lui non si è lasciato imbrogliare e, dopo un enorme shock iniziale, ha compreso si trattava di un imbroglio. Ha quindi segnalato il fatto ai carabinieri della caserma di Fiorenzuola.

Vittima della tentata truffa il signor Sergio, che ha anche una invalidità. “Lo hanno preso di mira perché vive solo, dopo la morte di mia mamma e nel momento in cui io ero al lavoro ed ero quindi a distanza di alcuni chilometri”, osserva il figlio Massimiliano, che è stato coinvolto nella storia inventata per la truffa e per spillare soldi al padre.

“Lo hanno chiamato da un numero sconosciuto dei farabutti qualificandosi come carabinieri e convincendolo che io avevo fatto un incidente e che in questo sinistro c’erano anche feriti gravi – conclude il figlio -. Chiedevano di preparare 4 mila euro per l’assistenza legale e che un avvocato era pronto ad andare a casa sua per ritirarli e risolvere la questione senza intoppi. È gente senza scrupoli”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ