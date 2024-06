Trebbia, trascinato dalla corrente e bloccato su uno scoglio: salvato dai pompieri

Attimi di apprensione in Trebbia, nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, alla spiaggia del Secchiello, in zona Brugnello. In base alle prime informazioni un uomo, forse nel tentativo di raggiungere la sponda opposta, è stato trascinato dalla corrente rimanendo bloccato su uno scoglio.

L’allarme è stato lanciato ai carabinieri e sono stati attivati il 118 e il soccorso alpino e i vigili del fuoco che lo hanno portato in salvo.

Intervento dei soccorritori anche a Barbierino per una persona in difficoltà.