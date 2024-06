Alseno sarà protagonista dell’ottava tappa di “In cammino, Abbazie d’Europa”

“In cammino. Abbazie d’Europa”, è la speciale rassegna ideata e promossa da Livia Pomodoro che dal 2023 al 2025, anno del Giubileo, attraverserà l’Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le più prestigiose Abbazie del continente, molte delle quali patrimonio Unesco.

Martedì 2 luglio 2024, la meta dell’ottava tappa del viaggio, a un anno dalla data della sua partenza da Canterbury, sarà l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba ad Alseno. Un complesso architettonico suggestivo e ricco di storia: la sua fondazione si deve all’attività di San Bernardo in Italia e l’Abbazia, sorgendo in un punto nodale della Via Francigena, è da sempre luogo di sosta fisico e spirituale per i pellegrini diretti a Roma e Oltremare.

Il nome deriva dalla leggenda che vuole sia stata una colomba bianca a disporre delle pagliuzze sul terreno per indicare ai monaci cistercensi il perimetro dell’edificio da fondare. Chiaravalle della Colomba è inserita nei due itinerari culturali del Consiglio d’Europa: “Via Francigena” e “Route Européenne des Abbayes Cicterciennes”