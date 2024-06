Tour de France a Piacenza: come cambia la viabilità, già da oggi divieti di sosta

Manca sempre meno: lunedì 1° luglio Piacenza si tingerà di giallo con la tappa del Tour de France. Il passaggio della carovana – formata da 2.300 veicoli, 200 tir, oltre 4000 persone, sette elicotteri e non solo – comporterà notevoli modifiche viabilistiche nella nostra città. In realtà, alcune variazioni sono già in vigore da oggi, sabato 29 giugno, nonché domani, domenica 30 giugno, per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Programma della Gara

La carovana partirà alle 9:15 da viale Malta, mentre il gruppo “Maglia gialla” prenderà il via alle 11:15 dallo stesso punto. L’uscita da Piacenza verso Sant’Antonio è prevista alle 9:35 per la carovana e alle 11:35 per il gruppo “Maglia gialla”. Il passaggio a Rottofreno è atteso intorno alle 11:40.

BUS NAVETTA

Per raggiungere la città il primo luglio, sono a disposizione navette gratuite ogni 10 minuti dall’expo, dal cimitero, dallo stadio e dalla Veggioletta.

Divieti di Sosta

Dalle ore 14:00 di oggi (29 giugno) alle ore 15:00 del 1° luglio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo diverse vie e piazze della città: viale Malta, viale Palmerio, viale Beverora nel tratto dal civico 36 all’intersezione con viale Palmerio, via Nova, corso Vittorio Emanuele II nel tratto da piazzale Genova a via Venturini, piazzale Genova, via Venturini, stradone Farnese nel tratto da via Venturini a via Giordani, via Giordani nel tratto dallo stradone Farnese a piazza Sant’Antonino, piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, largo Battisti, piazza Mercanti, piazza Cavalli, via Sopramuro nel tratto da piazza Mercanti a via Medoro Savini, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, viale Risorgimento, via Maculani, via Carducci, via San Giuliano nel tratto da via XX Settembre a via Romagnosi, piazza Duomo, vicolo Pazzarelli, via Romagnosi, via Cavour, via Baciocchi, viale Risorgimento, via Maculani, area di sosta via Maculani, piazzale Milano (a eccezione della svolta continua direzione Lodi), via XXI Aprile nel tratto da via del Pontiere alla rotatoria di via XXI Aprile, via Trebbia nel tratto da via XXI Aprile al confine FS, via Anguissola nel tratto da via Fontana a via XXI Aprile, via Campagna nel tratto da via XXI Aprile a strada delle Valli, via XXI Aprile nel tratto da piazzale Milano a piazzale Torino, piazzale Torino (svolta continua direzione via Emilia Pavese), via Colla nel tratto da via Emilia Pavese a via Coperchini, via Don Carrozza nel tratto da via Emilia Pavese a via Coperchini, strada della Bosella, via Borotti, via Morenghi, via Emilia Pavese nel tratto da piazzale Torino a via Tedaldi nelle corsie direzione Sant’Antonio, via Emilia Pavese nel tratto da via Tedaldi a via Einaudi in entrambe le direzioni, via Bertucci, via Emilia Pavese nel tratto dal civico 147/A al civico 147/L, rotatoria di via Emilia Pavese e via Einaudi, parcheggio via IV Novembre (“Cheope”) e parcheggio via Gorra (“stadio Garilli”).

Inversione del Senso di Marcia e Modifiche alla Circolazione

Saranno anche attuate inversioni del senso di marcia in diverse vie, tra cui via Santa Franca nel tratto da stradone Farnese a via San Siro, via Felice Frasi nel tratto da via XX Settembre a via Sopramuro, via San Giuliano nel tratto da via Romagnosi a via Roma, via X Giugno nel tratto da via Roma a via Gregorio X, e via della Giovanna nel tratto a senso unico. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via Roma nel tratto da via Cavour a via X Giugno.

Il divieto di circolazione sarà riservato esclusivamente ai residenti, dimoranti, proprietari ed utilizzatori di posto auto che accedono alle proprietà private ubicate nelle aree interessate dai divieti. Questi potranno percorrere le vie interessate con la massima cautela. Le vie coinvolte includono via Gregorio X nel tratto da via Cavour a via Cittadella, via Fontana, via Carini, strada al Molinetto e strada al Rio via Chiappone.

Chiusura della Strada Statale n. 10

Lunedì 1° luglio, il Tour de France transiterà anche sulla strada statale n. 10 in via Emilia Pavese. Gli atleti entreranno nel territorio comunale di Rottofreno provenendo da Piacenza intorno alle 11:35 e proseguiranno verso Castel San Giovanni. La prefettura ha disposto la chiusura della strada statale n. 10 dalle 8:15 fino alle 12:15. Pertanto, l’arteria stradale non sarà percorribile in nessuno dei due sensi di marcia, rendendo inaccessibili tutte le aree senza altre vie di accesso. Per raggiungere Piacenza sarà possibile utilizzare il ponte Paladini, mentre per raggiungere Castel San Giovanni sarà necessario percorrere la strada provinciale n. 11 in direzione Borgonovo Val Tidone.

Altri Provvedimenti

Dalle ore 00:00 del 30 giugno alle ore 23:59 del 1° luglio, i varchi elettronici Ztl e Apu saranno temporaneamente disattivati. Durante lo svolgimento della 3° tappa del Tour de France, sarà vietata la circolazione dalle ore 6:00 alle ore 24:00 del 1° luglio all’interno della Zpru (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) per i veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali. I mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e quelli a servizio dell’organizzazione della manifestazione saranno esonerati dai divieti.