Dopo tre mesi la mensa Caritas riapre anche la sera. Era chiusa dal 23 marzo

La mensa della Fraternità della Caritas diocesana ha riaperto anche il turno serale dopo quasi 90 giorni di stop dovuti a problemi di sicurezza causati dalle intemperanze di alcuni ospiti. Un gesto forte quello del 23 marzo scorso, voluto dal direttore Mario Idda, da tutto lo staff della Caritas diocesana e condiviso dal vescovo Adriano Cevolotto che dell’ufficio pastorale della Carità è il presidente. Un gesto che ha voluto sollevare il problema della presa in carico degli ospiti della mensa da parte di tutte le istituzioni e della città, non solo della Chiesa diocesana. Se il turno di mezzogiorno della mensa della Fraternità è stato riaperto dopo una settimana di riflessione con il ricorso a due sessioni separate e alla presenza di due agenti della polizia locale nonché di una guardia giurata dei metronotte Piacenza, il turno serale ha dovuto attendere di più. E’ stato riaperto, in sordina, lo scorso 19 giugno, dunque dopo 88 giorni.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’