Incendio in un capannone a Ziano: in fiamme anche plastica, nessun intossicato

Un incendio è scoppiato in un capannone situato in via Caduti di Nassiriya a Ziano, nel Piacentino. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso del distaccamento dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni, con ulteriori rinforzi da Fiorenzuola richiesti per fronteggiare la situazione critica.

Secondo le prime informazioni, si presume la presenza di materiali plastici all’interno dell’immobile. La situazione è sotto controllo: nessuno è rimasto intossicato dal fumo.