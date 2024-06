Tour de France a Piacenza: Telelibertà e Liberta.it in diretta dalle 9.00

Telelibertà accende i riflettori sul Tour de France: l’emittente dei piacentini, lunedì 1°luglio, sarà in diretta dalle 9.00 alle 12.00 per far vivere ai telespettatori una giornata unica e irripetibile. Come già accaduto di recente per la tornata elettorale, tutto lo staff giornalistico e tecnico questa volta sarà impegnato per raccontare ai piacentini l’eccezionale evento sportivo che si svolgerà in un clima di festa. Piacenza si colorerà di giallo in un’atmosfera che resterà negli annali.

TOUR DE FRANCE: PIACENZA IN FESTA

Le emozioni dell’attesa, la sfilata lungo le vie del centro, la partenza della gara e il passaggio in provincia saranno testimoniati dai giornalisti in diretta con interviste ad autorità, sportivi, tifosi, appassionati, curiosi e turisti arrivati in città per non perdere l’appuntamento con la storia. Telelibertà, per ragioni di diritti, non potrà mostrare le immagini della gara, ma a compensare la mancanza ci saranno le emozioni uniche delle voci dei cittadini che racconteranno le sensazioni di un’avventura da tramandare ai posteri.

COLLEGAMENTI DAL VILLAGGIO E DAL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE

La scenografia della trasmissione “Aspettando il Tour” allestita allo Spazio Rotative sarà la base della diretta condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi. Alla trasmissione parteciperà anche il giornalista Davide De Zan, tra i più grandi esperti di ciclismo in Italia. Dallo studio la parola passerà agli inviati sul campo, tra loro anche il Claudio Barbieri, consulente di Editoriale Libertà per il Tour de France. Barbieri, oltre ad aver condotto la trasmissione “Aspettando il Tour” con Marenghi, ha realizzato il podcast dedicato all’evento e ha curato il magazine in edicola lunedì primo luglio con Libertà. I giornalisti Thomas Trenchi e Marco Vincenti insieme ai tecnici Davide Franchini e Gianfranco Di Silvestro saranno nel cuore della manifestazione, il villaggio del Tour allestito in viale Malta dove è prevista la partenza degli atleti. Dal Villaggio al centro di Piacenza: in piazzetta San Francesco sarà presente il gazebo di Editoriale Libertà dove il giornalista Marcello Tassi e il cameraman Davide Scaravaggi saranno pronti a raccogliere le loro opinioni sull’evento e i pronostici sul Tour. Dalla città alla provincia: ad attendere gli atleti a San Nicolò ci saranno Alice Morelli e Antonio Chirivì nei pressi del negozio di biciclette Raschiani. Rapidamente i ciclisti raggiungeranno Sarmato e Castel San Giovanni: a captare le emozioni del passaggio saranno i giornalisti Cristian Brusamonti e Mariangela Milani con il fotografo Massimo Bersani. A coordinare i lavori il direttore editoriale Gian Luca Rocco e la direttrice dell’emittente Nicoletta Bracchi. In regia Filippo Adolfini e Matteo Capra, grafiche di Alessandra Colpo, al montaggio Sara Groppi e Morgan Soares. Tutti gli aggiornamenti sul sito Liberta.it saranno curati dal vicedirettore Michele Rancati e dal giornalista Marco Molinari. Numerosi i servizi dedicati al Tour de France all’interno delle consuete edizioni del telegiornale alle 13.15 e 19.30.

DOVE VEDERE LA DIRETTA

La diretta sarà visibile sul canale 76, sul sito www.liberta.it dalle 9.00 alle 12.00 e dal giorno successivo on demand su www.teleliberta.tv.