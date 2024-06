Vigolzone: il parco della Pellegrina dedicato al dottor Bacchi, medico e filantropo

A Vigolzone il parco comunale della Pellegrina, area verde attrezzata per le feste del circolo Anspi “Rifugio Alpino” e luogo di accoglienza frequentato quotidianamente da grandi e piccoli, porta il nome del dottor Giuseppe Bacchi che fu medico di base dal 1982 al 2011, anno della sua prematura scomparsa, e che fu anima e motore dell’associazionismo locale. Fu infatti componente e fondatore di diverse associazioni vigolzonesi, tra cui il circolo Anspi Rifugio Alpino che contribuì a fondare nel 1994. Ne fu presidente dal 1999 al 2011.

Domenica mattina (30 giugno) tanti cittadini e rappresentanti delle associazioni locali hanno voluto essere presenti allo svelamento delle due targhe che dedicano il parco a Bacchi, poste ai due ingressi dell’area, in via Coppi e in via Montelungo. Il circolo Anspi è stato il promotore dell’iniziativa, a marzo 2024, la cui richiesta è stata accolta unanimemente dalla giunta comunale.

Commosso il ricordo da parte dell’attuale presidente dell’Anspi vigolzonese, Valter Merli. Sentito e personale quello del sindaco Gianluca Argellati, e le testimonianze dei rappresentanti della scuola materna “Orfani di Guerra” e di una dei suoi tanti pazienti, Orietta Murelli.

Un momento di festa, seppur con una lacrima agli occhi, cui ha partecipato anche la famiglia Bacchi.