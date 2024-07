Anziano disperso a Ponte Organasco, partita la macchina delle ricerche

Ricerca persone in corso a Ponte Organasco, in alta Val Trebbia. Un 70enne originario di Zerba risulta disperso dalla giornata di domenica 30 giugno e nella serata dello stesso giorno si è messa in moto la macchina dei soccorsi con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna, i vigili del fuoco con autofurgone UCL, la Croce rossa e i carabinieri. Alle ricerche partecipano anche i volontari della Protezione civile.

L’uomo si era incamminato verso la località Rovaiolo Vecchio in compagnia di un altro anziano, il quale a un certo punto è tornato indietro mentre la persona ora dispersa ha proseguito nella marcia. Una volta lanciato l’allarme l’anziano che ha fatto ritorno ha guidato i soccorsi fino al punto della loro separazione, da dove i soccorritori ha iniziato la ricerca.