Dalla Francia agli Stati Uniti: “giro del mondo” in Piazza Cavalli per il Tour

L’entusiasmo per la partenza della terza tappa del Tour de France ha scatenato l’entusiasmo: in Piazza Cavalli, cuore della città, turisti da tutto il mondo e appassionati da ogni parte d’Italia hanno fatto sentire il loro calore.

“Sono venuto a Piacenza dalla Francia” ha raccontato un giovane. “Il Tour è un appuntamento che seguo ogni anno e ora che è partito dall’Italia non potevo certo farmi sfuggire questa occasione. Due giorni fa ero a Firenze e ora a Piacenza. Una bellissima città molto colorata. Il Tour per noi stranieri è una bella occasione per visitare il vostro Paese”.

Per seguire il terzo evento sportivo più seguito al mondo, anche una ragazza proveniente dagli Stati Uniti: “Vengo dagli States – ha raccontato – e sono qui apposta per il Tour. È stupendo, è la prima volta che seguo questo evento, così come la prima volta che metto piede in Europa. Davvero meraviglioso”.