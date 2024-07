Il Tour de France saluta Piacenza: “Ricaduta da 130 milioni in Emilia-Romagna”

Il Tour de France saluta Piacenza. La carovana gialla ha lasciato il nostro territorio, dopo la mastodontica organizzazione della terza manifestazione al mondo che oggi (1° luglio) ha cambiato volto al piazzale di viale Malta – sede del “villaggio” della Grande Boucle – e a tante vie interessate dal passaggio dei ciclisti.

L’appello delle squadre è iniziato alle 10:00 e terminato alle 11:10. La partenza non competitiva ha preso il via alle 11:15 dal parcheggio dietro la questura di Piacenza, seguendo questo percorso: via Venturini, Stradone Farnese, via Giordani, Piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, Piazza Cavalli, via XX Settembre, Piazza Duomo, via Romagnosi, viale Risorgimento, Piazzale Milano, via Maculani, via XXI Aprile lungo tutte le mura, Piazzale Torino, via Emilia Pavese, fino a Castel San Giovanni. La partenza reale della gara è avvenuta sul ponte del Trebbia a San Nicolò alle 11:35, poi il passaggio a Rottofreno tra le 11:42 e le 11:43, a Sarmato tra le 11:46 e le 11:47, a Castel San Giovanni tra le 11:53 e le 11:55.

Grande emozione tra i tifosi e le istituzioni. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, affiancato dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, ha puntualizzato: “La Regione ha speso circa quattro milioni di euro per ospitare la manifestazione, a fronte di una ricaduta economica stimata intorno ai 130 milioni, con 200 Paesi che in diretta televisiva hanno visto le meraviglie della nostra regione”.

FOTO ANSA: