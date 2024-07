Inciviltà in via Giarelli a Piacenza: divano rosso abbandonato a cielo aperto

L’inciviltà non va in vacanza. E così ieri, vicino alla campana del vetro posta all’angolo fra viale Il Piacentino e via Giarelli, proprio davanti alla nostra redazione, è apparso un bel divano rosso: sfasciato quanto basta per essere destinato a una discarica, ma evidentemente troppo ingombrante per essere trasportato, il proprietario (o proprietaria) ha pensato bene di abbandonarlo in strada.

Accanto anche un sacco nero, giusto per non farsi mancare nulla. È un peccato dato che Iren mette a disposizione dei cittadini un comodo servizio di ritiro ingombranti direttamente a domicilio: certo occorre essere in regola con il pagamento della Tari. E non pensare di fare discariche abusive in strada.