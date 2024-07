Auto fuori strada a Roveleto: due feriti gravi, interviene l’elisoccorso

Oggi pomeriggio (2 luglio) un grave incidente stradale è avvenuto a Roveleto di Cadeo, sulla Provinciale 30 in direzione Chiavenna, dove un’automobile è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Due persone a bordo sono rimaste ferite in modo serio e hanno necessitato di un immediato trasporto in ospedale. Uno dei feriti è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Parma in elisoccorso, mentre l’altro è stato trasferito con un’ambulanza.