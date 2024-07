Disperso a Ponte Organasco, continuano le ricerche con l’altro escursionista

Sono proseguite anche nella giornata di oggi, 2 luglio, le ricerche del 71enne disperso con un grande impiego di forze sul campo.

I tecnici della stazione monte Alfeo e Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, insieme al compagno di escursione del disperso, questa mattina si sono recati sul luogo in cui i due escursionisti si sono separati (uno per fare rientro a casa a seguito di un piccolo infortunio mentre l’altro ha proseguito nel cammino) ovvero nella Valle d’Inferno.

L’escursione che stavano svolgendo aveva come intento quello di riaprire un antico sentiero di collegamento tra il castello di Zerba a Rovaiolo Vecchio. Sono stati anche georeferenziati i video che i due amici avevano girato lungo il cammino in modo da poter avere un punto di riferimento più preciso per indirizzare le ricerche.

Nel tardo pomeriggio si è svolta la videoconferenza con la Prefettura di Piacenza e le forze presenti sul campo per fare il punto della situazione e si è deliberato di proseguire nelle ricerche oltre a definire e restringere il campo tra il punto in cui i due amici si sono separati fino all’antico borgo di Rovaiolo Vecchio.