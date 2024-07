Il Vespa Club di Piacenza festeggia il 75° compleanno: gita sulle colline in Val d’Arda

Gli anniversari vanno celebrati con stile, e il Vespa Club Piacenza non fa eccezione. Per commemorare il suo 75° compleanno, l’associazione ha organizzato una gita in Vespa attraverso le suggestive colline della Val d’Arda nel Piacentino, un evento che ha riunito appassionati di ogni età per una giornata all’insegna della passione per il celebre scooter Piaggio.

Una Storia di Passione e Comunità

Fondata nel 1949, l’associazione piacentina ha visto la luce grazie ai primi gruppi di vespisti locali. Composta inizialmente da piccoli imprenditori, artigiani, impiegati e operai, tutti accomunati dall’amore per la Vespa, l’associazione ha cominciato a organizzare gite domenicali di gruppo. Guidati dai fratelli Massarini, rivenditori locali del rivoluzionario scooter, i primi membri del Vespa Club Piacenza hanno superato le barriere sociali per diventare un’unica, grande famiglia di “vespisti”.

Negli anni ’60, il club è cresciuto fino a contare oltre mille associati, ottenendo numerosi riconoscimenti nazionali dal Vespa Club d’Italia in ambito sportivo, turistico e sociale. Questo spirito di comunità e passione per la Vespa continua a essere il motore dell’associazione anche 75 anni dopo la sua fondazione.

La Celebrazione del 75° Anniversario

Domenica 30 giugno 2024, il Vespa Club Piacenza ha festeggiato il suo importante anniversario con un evento denominato “VesPicúla”. Circa un centinaio di vespisti, tra membri del club e amici provenienti da Vespa Club vicini, si sono riuniti per un itinerario panoramico nella splendida Val d’Arda. La giornata è stata impreziosita da una tappa aperitivo con l’Ape Disco Bar di Stefano Dioni, dinamico ristoratore e appassionato socio del club. L’evento si è concluso con un delizioso pranzo all’Agriturismo “La Radice” di San Genesio.