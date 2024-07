Domani torna la fiera di Sant’Antonino: oltre 280 banchi in centro a Piacenza

A Piacenza torna domani (4 luglio) la tradizionale fiera di Sant’Antonino, patrono della nostra città. I banchi sul Facsal saranno circa 280, di cui una trentina con generi alimentari.

In mattinata la sindaca Katia Tarasconi, accompagnata dall’assessore al Commercio Simone Fornasari e dal comandante della polizia locale Mirko Mussi, effettuerà il consueto sopralluogo tra gli stand.

“Ringraziamo il Comune per l’organizzazione dell’iniziativa, che rappresenta un fiore all’occhiello per il settore degli ambulanti” commenta Adriano Anselmi, presidente provinciale di Fiva.

La giornata, sul piano delle celebrazioni religiose, vedrà la messa alle 11 con il vescovo Adriano Cevolotto e la consegna del premio Antonino d’Oro ai coniugi Lodovica Ghezzi e Mauro Carioni, dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.