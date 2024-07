Economia e giurisprudenza: Allena nuovo preside alla Cattolica di Piacenza

Il professor Marco Allena, ordinario di diritto tributario e presidente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (doppia laurea diritto ed economia) della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica, è stato eletto preside della facoltà di economia e giurisprudenza per il quadriennio 2024/25 – 2027/28: entrerà in carica a partire dal prossimo 1 novembre fino al 31 ottobre 2028.

All’elezione hanno partecipato, come stabilito dallo statuto dell’Ateneo del Sacro Cuore, i docenti di prima e seconda fascia della facoltà.

È grande la soddisfazione espressa da Allena per la fiducia accordata dai colleghi: “Un immenso onore ricoprire questa carica, soprattutto dopo le figure di spicco che mi hanno preceduto e hanno lasciato il segno, a partire dall’ attuale presidente Anna Maria Fellegara, che ha guidato la Facoltà per tre mandati straordinari”.

Guardando al futuro, il neoeletto sottolinea la necessità della collaborazione di tutti, per far fronte ai continui mutamenti a livello anche globale che quotidianamente si presentano: “È entusiasmante l’idea di affrontare le altissime sfide che abbiamo di fronte, anche alla luce del nuovo ciclo che per l’intero Ateneo si apre con il recentissimo insediamento della nuova rettrice Elena Beccalli”.