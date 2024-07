Il tema del biogas nella terza puntata di “ColtiviAmo Piacenza” su Telelibertà

Nella terza puntata di “ColtiviAmo Piacenza”, in onda giovedì 4 luglio su Telelibertà alle 21.00, viene approfondito il tema del biogas, fonte di energia rinnovabile con il potenziale di apportare significativi benefici ambientali ed economici.

Per sfruttarne appieno le potenzialità, è necessario affrontare le sfide associate alla sua produzione e utilizzo, investendo in ricerca, infrastrutture e politiche di supporto. Ospite del format televisivo, ideato e condotto dalla giornalista Marzia Foletti, un’azienda all’avanguardia come Micro Biogas Italia che ha sede a Piacenza e impianti in tutto il Nord Italia. Micro Biogas Italia è l’azienda che per prima ha introdotto la tecnologia dei micro-impianti di biogas in Italia, ed è oggi l’azienda con la maggiore esperienza e know-how in questo mercato, mutuando un’esperienza decennale frutto della collaborazione con partner europei, con oltre 40 installazioni sul territorio nazionale.

cos’È il biogas

Derivato dalla decomposizione anaerobica di materiali organici, il biogas offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, la gestione efficace dei rifiuti organici e la produzione di energia rinnovabile. Sfruttare il biogas non solo può contribuire a una gestione più sostenibile dei rifiuti, ma anche a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, promuovendo un futuro energetico più verde e sostenibile.