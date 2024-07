Con il furgone tampona un’auto: tasso alcolemico da record, patente ritirata

Un cinquantenne residente nel Lodigiano è stato denunciato dalla Polizia locale di Castel San Giovanni alla Procura della Repubblica per aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto di alcol.

Sottoposto ad alcol test l’uomo è risultato avere nel sangue un tasso di alcol superiore di quasi quattro volte rispetto al limite massimo consentito.

L’uomo ha tamponato con il suo furgone un’auto con a bordo due donne lungo la statale 412.

All’uomo è stata ritirata la patente e per almeno 12 mesi non potrà guidare. Ora un giudice dovrà inoltre stabilire l’ulteriore pena.