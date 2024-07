Confesercenti al Comune: “Confronto su area pedonale e parcheggi nella zona nord”

Parcheggi e area pedonale urbana al centro dell’incontro che si è svolto fra la giunta di Confesercenti Piacenza e la sindaca Katia Tarasconi insieme all’assessore Simone Fornasari. Sotto i riflettori il tema del commercio a 360 gradi, a partire dalle esigenze della categoria segnalate dall’associazione.

“A distanza di due anni dall’elezione della sindaca, abbiamo chiesto un incontro con lei e l’assessore Fornasari per fare il punto della situazione sull’oggi – spiega il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli – abbiamo parlato dell’area pedonale urbana e abbiamo chiesto un confronto più tecnico per cercare di trovare un equilibrio fra la sicurezza della città e le necessità dei commercianti”.

Mancanza di parcheggi nella parte nord di Piacenza

Altro tema trattato è quello dei parcheggi. “È chiaro che la parte nord della città non ha una grande disponibilità di posti per le auto – fa presente Samuelli – pertanto occorrono delle proposte perché si tratta di una zona che da questo punto di vista non è servita e anche commercialmente è rilevante”.

Da parte sua Fornasari si è detto soddisfatto dell’incontro: “Abbiamo potuto raccogliere stimoli e segnalazioni su alcuni temi cari alla categoria – spiega – l’idea è quella di avviare alcuni tavoli tecnici”.