Domenica 7 e 28 luglio possibili disagi lungo la linea ferroviaria Bologna-Piacenza

Sono previsti interventi di manutenzione lungo la linea ferroviaria Bologna-Piacenza, che porteranno modifiche alla circolazione dei treni. Gli interventi previsti sospenderanno la circolazione nei seguenti giorni e orari:

domenica 7 luglio dalle 8.30 alle 13.30 fra Parma e Piacenza. Alcuni treni Regionali saranno cancellati fra Parma e Piacenza, previsto il servizio con corse bus sostitutivi; l’ Intercity 604 subirà variazioni d’orario da Reggio Emilia a Milano Centrale, l’ Intercity 607 non effettuerà le fermate da Milano Rogoredo a Modena e l’ Intercity 1528 subirà variazioni d’orario da Parma a Milano Centrale.

dalle 8.30 alle 13.30 fra Parma e Piacenza. Alcuni treni Regionali saranno cancellati fra Parma e Piacenza, previsto il servizio con corse bus sostitutivi; l’ subirà variazioni d’orario da Reggio Emilia a Milano Centrale, l’ non effettuerà le fermate da Milano Rogoredo a Modena e l’ subirà variazioni d’orario da Parma a Milano Centrale. domenica 28 luglio dalle 9.00 alle 13.00 fra Fidenza e Piacenza; l’Intercity 607 subirà variazione di percorso e non effettuerà le fermate da Milano Rogoredo a Modena e l’Intercity 1528 subirà variazioni d’orario da Parma a Milano Centrale.

Le modifiche al servizio saranno consultabili sui canali d’acquisto di Trenitalia TPER. Laddove previsto verrà effettuato il servizio con corse bus e i tempi di percorrenza potranno essere più lenti in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Infine, gli orari di manutenzione sono determinati dalla necessità di svolgere i lavori quando la temperatura della rotaia raggiunge i 30 gradi, condizione che si verifica in questa fascia oraria durante l’estate.