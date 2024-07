Immobilizzata in casa dopo la caduta, i vicini sentono le grida e chiamano i soccorsi

Grande spavento, ma lieto fine in via Negrotti, a Piacenza, dove nel pomeriggio di oggi (sabato 6 luglio) una novantenne è caduta in casa ed è rimasta immobilizzata sul pavimento.

L’anziana ha cominciato ad invocare aiuto, fino a quando è stata udita dai vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza. I pompieri, grazia alla scala, hanno raggiunto una finestra aperta, sono entrati in casa della donna e hanno aperto la porta al personale sanitario. La novantenne è stata portata dall’ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso.