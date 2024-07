I fiori colorano il monte Lesima, andiamo alla scoperta della Nigritella nigra

Il sole di una alba estiva, scalda la parete del monte Lesima costituita da rocce stratificate nella selvaggia val Boreca. Il Lesima è caratterizzato da pendii erbosi che formano delle vaste praterie anche adibite a pascolo.

La prateria del monte Lesima, in questo periodo, è completamente ricoperta di fiori.

Questi si presentano con numerose sfumature, creando un delicato spettacolo colorato.

Alla scoperta della Nigritella nigra

Ma noi questa volta stiamo cercando una particolare orchidea, presente solo sul monte Lesima. La nigritella nigra è data per estinta su tutto il territorio piacentino e con pochissimi esemplari sul monte Chiappo, però in provincia di Pavia.

La ricerca è stata minuziosa fra i 1500 e 1700 metri nelle varie parti della prateria, tra l’erba in buona parte notevolmente alta per le abbondanti piogge di questa particolare stagione. Ma proprio quando ormai stavamo perdendo la speranza, ecco che una rigogliosa piantina non più alta di 15 centimetri, ci appare riempendoci di stupore e gioia.

Non sappiamo se e quante altre piantine siano presenti nell’area, ma di certo è che nella provincia di Piacenza, il monte Lesima è l’ultimo posto dove è ancora presente questa particolare orchidea, e questo piccolo fiore, è un segno di speranza per la sopravvivenza della specie.