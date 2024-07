La stagione dei saldi è iniziata anche a Piacenza: “Spesa media attorno ai 220 euro”

Si aspettano tutto l’anno e “all’improvviso eccoli qua”: non si tratta dell’omonima canzone di Celentano sul cielo azzurro che abbraccia l’estate, bensì dei saldi estivi iniziati oggi, sabato 6 luglio, con offerte vantaggiose su numerosi articoli stagionali.

Spesa media attorno ai 220 euro

Per Confcommercio la spesa media si aggira attorno ai 220 euro a persona, per Confesercenti la merce più ricercata saranno le calzature. “Senza dubbio la stagione finora non ha stimolato le persone ad acquistare capi estivi per cui ci attendiamo un inizio buono dei saldi – spiega il direttore di Confcommercio Gianluca Barbieri – c’è da sperare che le vendite si concentrino in queste settimane dato che prima non si è venduto molto. Detto questo, il periodo non è sicuramente azzeccato: i saldi incominciano troppo presto e durano sempre troppo”.

“I saldi durano troppo”

Due mesi per i commercianti sono tanti: “Tanto più perché nei trenta giorni precedenti non ci dovrebbero essere sconti o promozioni, ma invece nel commercio online vediamo di tutto – fa presente il direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli – il fatto è che le regole non sono uguali per tutti e non valgono ad esempio per la rete. Non si può pensare di andare avanti così con il piccolo commercio costretto a inseguire e rincorrere il commercio online: bisogna fare qualcosa”.

“Sicuramente il bel tempo ci ha fatto un bel regalo – ha spiegato Filippo Bulla, della catena di negozi di abbigliamento Bulla Sport -. Negli ultimi due o tre mesi le continue perturbazioni sono andate ad inficiare sul commercio. Nonostante ciò, è partita bene questa prima mattinata di saldi”.

L’articolo che va per la maggiore? “Beh ovviamente le persone si preparano per le ferie, quindi i prodotti più richiesti sono quelli che si possono portare al mare”.

Attenzione alle fregature

Per l’occasione, sono state allestite vetrine colorate, con ribassi che espongono prodotti alla metà del prezzo del listino di partenza. Infine i cittadini a spasso tra un negozio all’altro. Molti con la mente già alle vacanze, nella previsione di ciò che potrebbe servire in quei giorni di ferie.

Leggerezza e spensieratezza aleggiano nell’aria. Ma nonostante il clima sia sereno, bisogna comunque stare attenti a non incappare in qualche fregatura. Il consiglio quindi, è quello di conservare sempre lo scontrino: il negoziante è infatti obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.