“Sentieri piacentini”, in cammino con Salini fino alle morene glaciali di Rocchenere

Nella quarta puntata di “Sentieri piacentini“, in onda questa sera, 6 luglio, alle ore 20,20 su Telelibertà, l’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini sposta l’attenzione sulle morene glaciali di Rocchenere che rappresentano un affascinante connubio tra storia e geologia, offrendo un’esperienza unica per coloro che desiderano avventurarsi fuori dai tracciati convenzionali. Questo itinerario inedito ci conduce attraverso una zona di difficile accesso, rivelando un paesaggio nascosto che custodisce tracce del passato, sia recente che remoto. Il viaggio attraverso le morene glaciali di Rocchenere è un’immersione nel tempo, dove ogni passo racconta una storia. Le morene, formatesi durante le ere glaciali, sono accumuli di detriti rocciosi trasportati e depositati dai ghiacciai. Questi antichi depositi, modellati dalla forza naturale dei ghiacci, sono testimoni silenziosi delle immense forze geologiche che hanno plasmato il nostro pianeta. Ma non è solo la geologia a rendere Rocchenere un luogo affascinante. Questo territorio è anche intriso di storia umana. Le tracce del passato recente sono evidenti nelle vecchie mulattiere, nelle rovine di antiche abitazioni e nei resti di attività agricole che un tempo prosperavano in queste valli. Questi segni tangibili di una vita passata si fondono armoniosamente con l’ambiente naturale, creando un panorama che è al tempo stesso un museo a cielo aperto e un libro di storia vivente.