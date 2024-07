Polmoniti batteriche in aumento d’estate, diversi ricoveri in Rianimazione

Un tempo non si associava mai la polmonite all’estate. Invece, tutto è cambiato. La conferma arriva da Cosimo Franco, primario di Pneumologia dell’Ospedale di Piacenza.

“Da tempo, almeno da questa primavera, fine aprile e inizi maggio, ricoveriamo tante polmoniti anche severe che richiedono una terapia intensiva e la rianimazione”.

Si tratta, spiega Franco, di patologie collegate a germi non particolarmente virulenti, che nel giro di qualche ora vengono identificati dalle analisi ospedaliere.

“Si tratta di polmoniti batteriche e non virali come durante il Covid da cui siamo reduci. Per le polmoniti batteriche servono terapie con antibiotici dopo aver capito rapidamente quale sia il germe così da poterlo annientare”.

Legionella in agguato