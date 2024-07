Ritrovamento da record nei boschi della Val Perino: maxi fungo da un chilo e mezzo

Troppa pioggia e troppo freddo: così la stagione dei funghi è partita da alcune settimane, ma con il freno a mano tirato. Eppure, questo non ha impedito ritrovamenti straordinari: a Perino, ecco spuntare nel bosco un fungo porcino da un chilo e mezzo, talmente grande da sembrare finto. “Macché, è tutto vero” garantisce il fungaiolo che lo ha scovato, Mauro Giacorini. “Ho documentato tutto con fotografie, a scanso di dubbi”. In queste settimane i boschi della Val Perino sono pieni di gente a passeggio con la testa bassa ma pochi riescono a tornare a casa con un cestino di porcini che possa definirsi tale. “I funghi sono cresciuti ormai da tre settimane ma ce ne sono molto pochi” spiega Giacorini, esperto fungaiolo della zona. “Tutta colpa della troppa pioggia e del clima più freddo del solito, che ne ha bloccato lo sviluppo”. Adesso è già gara tra i fungaioli per battere il record della stazione 2024.