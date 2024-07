Ciriano, camion finisce fuori strada: grave il conducente, trasportato a Parma

Sarebbero serie le condizioni del camionista rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Ciriano di Carpaneto, nella tarda mattinata di lunedì 8 luglio.

Il mezzo pesante, che trasportava ghiaia, stava procedendo lungo la strada provinciale 6 bis, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso il controllo ribaltandosi su di un fianco nel canale che delimita la carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno estratto dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato: si tratterebbe di un 47enne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 con la Croce Rossa, la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e i carabinieri di Morfasso.