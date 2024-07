Italian Podcast Awards: tre premi a “Racconti da Gaza” e “Troubles”. Tutti i vincitori

Un pubblico esperto e appassionato di podcast ha affollato il cortile di palazzo Farnese in occasione dell’assegnazione degli Italian podcast awards organizzati da IlPod. L’evento per la prima volta è approdato a Piacenza dove tornerà anche il prossimo anno. Ad annunciarlo sono stati la sindaca Katia Tarasconi e il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Gli organizzatori hanno dichiarato in apertura “Ormai ci siamo innamorati di Piacenza”.

Sono state 500 le candidature arrivate a IlPod e selezionate da 40 giurati. La serata è stata condotta da Maura Gancitano e Marco Carrara.

La categoria true crime è stata vinta da “Dove nessuno guarda” di Pablo Trincia dedicato all’omicidio di Elisa Claps. Il fratello Gildo è salito sul palco per la premiazione e ha dichiarato che grazie al podcast sono emersi aspetti della vicenda ancora sconosciuti dopo tanti anni di indagini.

TUTTI I VINCITORI

Storia del podcast italiano: Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Categoria Benessere: Love bombing di Roberta Lippi

Categoria Business: Comprami di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi

Categoria Comedy: Scusa il vocale lungo di Luciana Maniaci, Francesco D’Amore e Francesco Aricò

Categoria Cultura: L’invasione di Luca Misculin e Riccardo Ginevra

Categoria Diversity: Milano è il diavolo di Federica Capozzi e Se domani non torno di Silvia Boccardi e Camilla Ferrario

Categoria Documentario: Troubles. Una storia irlandese di Samuele Sciarrillo

Categoria Green: Ghiaccio sottile di Lorenzo Pavolini e Davide Sapienza

Categoria Host: Chiedilo a Barbero di Alessandro Barbero e Davide Savelli

Categoria Indie informazione: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Categoria indie intrattenimento: Brutto un podcast bello di Alessandro Longoni, Riccardo Poli e Beppe Salmetti

Categoria indie narrazione: Troubles. Una storia irlandese di Samuele Sciarrillo

Categoria News: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Categoria Scienza: Abissi di Francesca Buoninconti e Donato Giovannelli

Categoria Script: L’invasione di Luca Misculin e Riccardo Ginevra

Categoria Sound design: Dove nessuno guarda di Pablo Trincia

Categoria Sport: La favola del rugby Peter Freeman e Perchè sei femmina di Marta Mason

Categoria Talk: Bsmt di Gianluca Gazzoli

Categoria True Crime: Dove nessuno guarda di Pablo Trincia, il premio è stato ritirato da Gildo Claps, fratello di Elisa.

PREMI SPECIALI

Premio Piacenza: Wild Baricco di Matteo Caccia e Alessandro Baricco. Wild Baricco di Matteo Caccia e Alessandro Baricco. Cineastri di Adrian Fartade e Luca Perri

Premio del pubblico: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Premio indie dell’anno: Troubles. Una storia irlandese

Premio podcast dell’anno: Comprami di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi