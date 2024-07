Statale 45, altro cedimento tra Fabiano e Bellaria: scatta il senso unico alternato

Nella prima mattinata di lunedì 8 luglio si è verificato un nuovo cedimento della strada lungo la Statale 45 tra Fabiano e Bellaria: lungo il tratto, per il momento, si procede a senso unico alternato.

L’ultimo cedimento in ordine di tempo si era registrato venerdì scorso, 5 luglio, con i tecnici intervenuti sul posto a tempo record per procedere alla sistemazione del manto stradale. Operazioni che, evidentemente, non sono bastate, con il movimento franoso che da monte è tornato a colpire l’arteria della Val Trebbia.