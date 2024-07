Donna cade nel Po: salvata e riportata a riva dai soci della Nino Bixio

Una donna è caduta nel Po nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 8 luglio.

Ad avvistarla sono stati i soci della Società Canottieri Nino Bixio, i quali, sentendo le sue urla d’aiuto, si sono subito messi in moto. La donna, sulla settantina, è stata tratta in salvo grazie all’ausilio di una fune, prontamente gettata in acqua dai soccorritori, i quali sono così riusciti a riportarla a riva. Sono stati poi allertati i sanitari e sul posto è intervenuta un’ambulanza e la polizia. Gli agenti sono riusciti a ritrovare la borsa con i documenti personali della donna: le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulle cause dell’episodio.