In piazza Cavalli oltre 7mila persone per Radio Bruno – FOTOGALLERY

Oltre settemila persone in piazza Cavalli a Piacenza stasera (9 luglio) per il concerto-evento di Radio Bruno, in programma dalle 21 a ingresso libero e in diretta sul canale 73 del digitale terrestre.

Tra gli artisti attesi, ecco Angelina Mango, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Piero Pelù, The Kolors, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden, Michele Bravi, Sophie and the Giants, Annalisa e Tananai.

Nel backstage, Francesco Gabbani ha condiviso la carica per la tappa piacentina: “L’anno scorso la prima edizione ha trasmesso una grande emozione dal palcoscenico, sono tornato qui perché sono stato bene”.

Soddisfazione per l’amministrazione comunale, che ha voluto e sostenuto l’evento con un contributo di diecimila euro, in aggiunta ai vari sponsor privati: “È una grande festa per valorizzare Piacenza e richiamare giovani anche da altre città vicine” ha sottolineato l’assessore al marketing territoriale Simone Fornasari.