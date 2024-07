Orientagiovani: parte lo sportello sperimentale che aiuta i ragazzi a trovare lavoro

Prenderà il via giovedì 11 luglio, dalle ore 14 alle 17, presso il Centro per le famiglie al civico 67 della Galleria del Sole, la sperimentazione pilota degli sportelli itineranti “Orientagiovani” dedicati all’orientamento al lavoro. Il servizio ha la funzione di fornire informazioni e supporto ai giovani del territorio per quanto riguarda l’orientamento professionale: a seconda della richiesta presentata, l’operatore incaricato potrà fornire informazioni, colloqui e percorsi di orientamento per utenti singoli o famiglie. Dopo il primo appuntamento di giovedì, lo sportello itinerante sarà erogato nel corso del mese di luglio in alcuni punti della città:

lunedì 15 dalle 14 alle 17 al QuiC, viale Beverora 57;

dalle 14 alle 17 al QuiC, viale Beverora 57; venerdì 19 dalle 15 alle 17 presso la Biblioteca della Besurica, via Perfetti 2;

dalle 15 alle 17 presso la Biblioteca della Besurica, via Perfetti 2; lunedì 22 dalle 15 alle 17 presso Spazio4, via Manzoni 21;

dalle 15 alle 17 presso Spazio4, via Manzoni 21; mercoledì 24 dalle 15 alle 17 presso la sede dei Servizi sociali per i Minori, via Martiri della Resistenza 8/A.

l servizio è un primo punto di contatto con gli utenti che affianca quello già presente in maniera stabile a Spazio2, in via XXIV Maggio 51.