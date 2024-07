Ospedale di Bobbio, 700mila euro di interventi per il miglioramento sismico

Novità in vista per l’ospedale di Bobbio, dove a breve partiranno i lavori di miglioramento sismico che interessano le fondazioni e le strutture portanti presenti al piano terra dell’edificio B del nosocomio.

Erano stati completati questa primavera analoghi lavori di miglioramento sismico, che hanno interessato le fondazioni e le strutture portanti del piano terra dell’edificio A dell’ospedale.

In occasione di questa importante operazione di adeguamento normativo – per cui è prevista una spesa di circa 700mila euro finanziati con l’accordo Stato Regioni – verranno riqualificati gli spazi collocati al piano terra della struttura che ospitano il Centro assistenza urgenza e la Radiologia.

le tempistiche dei lavori

I lavori partiranno subito dopo il trasferimento dei servizi e termineranno entro l’estate 2025. I servizi attualmente collocati al piano terra verranno infatti spostati in altri locali senza alcuna interruzione d’accesso, garantendo continuità di servizio ai cittadini e un corretto svolgimento dei lavori.

Già da domani, giovedì 11 luglio, i servizi di Radiologia saranno attivi al primo piano dell’ospedale. Gli utenti verranno indirizzati nei nuovi locali da un’apposita cartellonistica.

Nei nuovi spazi verranno collocati la nuova strumentazione diagnostica digitale per i raggi x – strumento all’avanguardia il cui acquisto è stato finanziato con i fondi del piano nazionale ripresa e resilienza – la Moc per la valutazione della densitometria ossea e l’ecografia. Sempre al primo piano, da martedì 16 luglio, sarà trasferito il Cau.

Al secondo piano troverà invece spazio il punto prelievi con l’accettazione che saranno operativi già da venerdì 12 luglio.

Tutti i servizi continueranno a essere accessibili senza alcuna interruzione o disagio per gli utenti.