A Sarmato nuovi bidoni per la raccolta porta a porta: “Gestione più efficace”

Novità in vista per la raccolta dei rifiuti per i cittadini di Sarmato. I contenitori per il servizio porta a porta della carta diventano blu e verranno consegnati dagli informatori Iren, che saranno attivi sul territorio a partire dal 15 luglio.

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e il Comune di Sarmato stanno infatti avviando una serie di azioni che consentiranno “una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali” si legge in una nota. Rinnovando i contenitori per la raccolta domiciliare verrà applicata la normativa europea, che identifica il colore giallo per la plastica e il colore blu per la carta.

Nulla cambierà per i contenitori stradali, quindi in questa prima fase di trasformazione ci sarà la contemporanea presenza di campane stradali per la plastica e barattolame identificabili ancora col colore blu, che verranno in futuro gradualmente sostituite con quelle di colore giallo.

Per ricevere informazioni e ritirare i contenitori sarà anche possibile rivolgersi a un punto ambiente temporaneo in piazza Cortiglio, venerdì 26 luglio dalle 9 alle 14 e sabato 27 luglio dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.