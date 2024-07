“Bagni pubblici ridotti a latrina nel giardino di via Emmanueli”: la segnalazione

“E i bagni pubblici di via Emmanueli?”. La richiesta arriva dai residenti della zona e dai frequentatori del parco fra via Emmanueli, via Campesio e via Arrigoni: un giardino pubblico abbastanza frequentato anche d’estate, dotato di un parco giochi, un’area di sgambamento per i cani, un chiosco, un distributore di latte e yogurt, e dei bagni pubblici.

Ma le persone si trovano di fronte dei servizi pubblici sudici: sulle pareti esterne e interne dei bagni qualcuno ha fatto dei graffiti, i pavimenti sono perennemente bagnati con il rischio di scivolare e cadere.

“Ho letto che il Comune ha realizzato degli interventi negli altri bagni pubblici della città: da quelli di piazza Cavalli completamente ristrutturati a quelli del campo giochi del Facsal che sono rifatti ex novo – dichiara una donna – e quelli di via Emmanueli? Non si fa niente qui? Cosa siamo noi, cittadini di serie B? O magari Z?”.