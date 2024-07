Buon compleanno, Armani! Re Giorgio compie 90 anni, una vita di stile ed eleganza

Icona di stile ed eleganza, ha vestito con il suo marchio inconfondibile le persone di tutto il mondo per oltre mezzo secolo. Compie oggi 90 anni lo stilista e imprenditore piacentino Giorgio Armani.

Con innata classe è stato in grado di trasformare la sua creatività in arte. Ha conquistato tutto il mondo con la sua visione di moda, lanciando durante la carriera messaggi importanti.

uno dei figli più illustri di piacenza

La grande svolta arriva nel 1975, quando propone al pubblico della sua prima sfilata, una rivoluzionaria giacca destrutturata per donna. Il capo, morbido e sciancrato, rompe gli schemi costrittivi della tradizione sartoriale e libera il corpo femminile dai rigidi completi maschili e conferendo autorità e potere alle donne nel mondo del lavoro.

Nella sua carriera unica ha collaborato anche con Hollywood, disegnando abiti per Richard Gere in “American Gigolo” (1980), e vestendo numerose celebrità sui red carpet, diventando una firma ambita nelle serate prestigiose. Stilista ufficiale della squadra olimpica italiana per le Olimpiadi di Londra nel 2012, proponendo uniformi eleganti e funzionali.

Piacenza ha dovuto condividere con il mondo il suo genio artistico e il suo gusto personale, tanto che l’Università Cattolica di Piacenza ha scelto di conferirgli la laurea honoris causa in Global Business Management a maggio dello scorso anno, dove per l’occasione ha regalato ai cittadini una versione di sé umana e intima, consigliando ai giovani in platea di tenere duro nel loro lavoro, senza però dimenticare gli affetti che li attendono a casa.

Piacenza allora può solo che dirsi onorata nel sapere che il nome di colui che da oltre cinquant’anni porta avanti il pregio del made in Italy nel mondo, ha la sua medesima provenienza, e oggi taglierà il traguardo dei 90.