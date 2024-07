Incidente ferroviario a Parma, traffico in tilt: ritardi e cancellazioni di treni

Traffico ferroviario in tilt tra Fidenza e Reggio Emilia a causa di un incidente che ha coinvolto un treno merci e un regionale nei pressi di Parma.

“Due carri di un treno merci di una compagnia straniera sono sviati dai binari, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 11 luglio, e alcuni sassi della massicciata ferroviaria si sono alzati da terra e hanno colpito un treno regionale e una trentina di auto, parcheggiate in una strada adiacente alla linea”. Lo riporta l’Ansa. Dalle prime informazioni non ci sono feriti, se non lievi. La Polfer è intervenuta sul posto per gli accertamenti.

CIRCOLAZIONE SOSPESA

La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma sulla linea convenzionale. Il treno regionale coinvolto nell’incidente ha ripreso la sua corsa ed è arrivato in stazione. Dalle Ferrovie fanno sapere che non c’è stata nessuna ripercussione sul traffico Alta Velocità e che i treni regionali sono attestati nelle stazioni limitrofe. Le cause di quanto successo sono in corso di accertamento e i tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche.

RITARDI

“I treni subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni – scrive Rfi, rete ferroviaria italiana, aggiungendo che – è attivo un servizio spola di bus sostitutivi tra le stazioni di Fidenza e Reggio Emilia.

